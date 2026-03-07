Por tanto

El mismo apellido en los nombres de dos empresas causó confusión en una licitación y terminó con una sentencia judicial

Una institución adjudicó un contrato a la compañía equivocada debido a la similitud en sus nombres. La confusión derivó en una disputa que terminó con un fallo de la Sala Primera que obligó a una de las firmas a modificar su denominación

Por Arianna Villalobos Solís
