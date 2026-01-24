Por tanto

Un carro del Ministerio de Seguridad lo chocó y él ganó el juicio, pero no pudo cobrar los daños por un error clave

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, generada con IA, un vehículo chocado en una calle
Un hombre reclamó la reparación del automóvil que conducía luego de que un vehículo del Ministerio de Seguridad Pública lo chocara. No obstante, un error procesal clave le impidió cobrar los daños. (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial) (ChatGPT/ChatGPT)







Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

