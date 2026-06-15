Por tanto

Testamentos en Costa Rica: por qué el usufructo es una figura clave y cuáles derechos recibe el beneficiario

La abogada Daniela Alvarado Sandí explica que el usufructo es una figura clave para garantizar la seguridad económica o habitacional de un beneficiario, mientras la propiedad del bien se transfiere a los herederos designados.

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un testamento en un escritorio y componentes alusivos a derecho
La abogada Daniela Alvarado Sandí, de la firma Tactic Legal, explica a 'La Nación' qué es el usufructo, cómo se diferencia de la propiedad y su utilidad en los testamentos. (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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