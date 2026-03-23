Por tanto

Si va a construir, tome en cuenta estos elementos esenciales para reclamar eventuales incumplimientos. La falta de precisión puede ser fatal

La abogada Angie Portela detalla a ‘La Nación’ los elementos clave que debe incluir un contrato de construcción para reclamar eventuales incumplimientos

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen una construcción y papeles en una mesa
La abogada Angie Portela detalla a ‘La Nación’ los elementos clave que debe incluir un contrato de construcción para reclamar eventuales incumplimientos. (Imagen con fines ilustrativos, generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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