Sentencia exigió levantar barrera acústica en parqueo de contenedores que colinda con condominio

La Sala Constitucional falló a favor de vecinos de un condominio en Heredia que denunciaron contaminación sónica proveniente de un parqueo de contenedores. Conozca los detalles del caso y las órdenes emitidas

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen (IA) un condominio y a la par un parqueo de camiones y contenedores
La Sala Constitucional falló a favor de vecinos de un condominio en Lagunilla de Heredia que denunciaron contaminación sónica proveniente de un parqueo de contenedores. Conozca los detalles del caso y las órdenes emitidas. (Imagen con fines ilustrativos generada con inteligencia artificial) (ChatGPT/ChatGPT)







Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

