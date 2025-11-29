Por tanto

Sentencia exige poner orden en conocida playa de Costa Rica; asesinato de un alemán colmó la paciencia de vecinos

Los magistrados advirtieron que la falta de recursos no exime al municipio de aplicar la ley ni de garantizar la protección del ambiente y la zona marítimo terrestre

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, el mercado de artesanías denunciado por los vecinos, donde, según argumentan, se fomenta la venta de droga, se da proxenetismo, y además se bloquea el acceso a la playa
Un vecino de playa Dominical, en Osa, ganó un recurso de amparo que exige al gobierno local proteger la zona marítimo terrestre. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Por TantoPlaya DominicalMunicipalidad de OsaSala Constitucional
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.