Sentencia avala demolición de dos piscinas en un condominio. Conozca el motivo

La Sala Primera revisó la demolición de dos piscinas ejecutada por una municipalidad, en un caso donde el condominio alegó irregularidades y el gobierno local defendió la legalidad de su actuación

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen una máquina demoliendo una piscina
La Sala Primera revisó la demolición de dos piscinas ejecutada por una municipalidad, en un caso donde el condominio alegó irregularidades y el gobierno local defendió la legalidad de su actuación. (Imagen generada con IA con fines ilustrativos) (ChatGPT/ChatGPT)







