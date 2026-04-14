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¿Se puede despedir a un trabajador por alcoholismo? Esto establece la ley en Costa Rica

La abogada laboralista y notaria pública Viviana Sánchez Lanzoni explica cuándo y cómo se puede despedir a un trabajador por alcoholismo en Costa Rica

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen alguien sentado en una acera con una carta de despido y una botella de licor
El alcoholismo es considerado como una enfermedad, no solo falta grave a nivel laboral. En ese sentido, la Sala Constitucional y la Sala Segunda delimitan el accionar de los patronos antes de dar por terminado un contrato laboral en estos casos. (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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