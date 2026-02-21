Por tanto

Sala Primera sienta jurisprudencia: ‘No todo atropello implica obligación de indemnizar’

Una mujer demandó una indemnización por las lesiones y la incapacidad permanente que le dejó un atropello. El caso llegó a la Sala Primera, que determinó que no todo atropello genera derecho a compensación

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, generada por IA, se observa un vehículo con conos naranjas en la vía, una ambulancia y montañas en el fondo
Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

