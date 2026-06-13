Por tanto

¿Qué pasa si muero y no hice testamento o si muero sin haberlo modificado según mi última voluntad?

¿Cuánto cuesta un testamento y qué lo puede anular? Daniela Alvarado Sandí, abogada especialista en Derecho Civil de la firma Tactic Legal, detalla los requisitos clave para proteger sus bienes

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un testamento en un escritorio y componentes alusivos a derecho
La abogada Daniela Alvarado Sandí, de la firma Tactic Legal, explica a 'La Nación' cómo tramitar un testamento en Costa Rica y qué pasa si una persona fallece sin dejarlo. (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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