Por tanto

Por piscina defectuosa, hotel exigió indemnización a una tercera empresa cuyos logotipos aparecían en documentos del contratista; el caso sentó jurisprudencia

¿La presencia visual de una marca la obliga a responder automáticamente por daños? Un hotel de la zona sur reclamó más de ¢100 millones a una tercera empresa por defectos en una piscina, alegando que sus logotipos aparecían en la obra y documentos. El caso llegó se dirimió en la Sala Primera

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Por Arianna Villalobos Solís
Una piscina tipo infinity con naturaleza de fondo
Por una piscina estilo 'infinita' con problemas, un hotel exigió una indemnización a una tercera empresa cuyos logotipos aparecían en documentos del contratista (imagen ilustrativa generada con IA). (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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