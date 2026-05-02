Mujer exigió pago de prestaciones tras servir 9 años en Iglesia católica pero resultó condenada por la Sala Segunda

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¿Cuándo el voluntariado se convierte en empleo? La Sala Segunda aclaró los límites tras rechazar demanda de casi ¢31 millones contra la Arquidiócesis de San José

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen, generada con IA, una iglesia de fondo y una mano sosteniendo una hoja que dice demanda
¿Cuándo el voluntariado se convierte en empleo? La Sala Segunda aclara los límites tras rechazar demanda de casi ¢31 millones contra la Arquidiócesis de San José. (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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