Por tanto

Mujer demandó a su cuñado por apartamentos inconclusos, pero el proceso dio un giro en su contra por un error de contratante

Una mujer demandó a la empresa de su cuñado por el supuesto incumplimiento en la construcción de cuatro apartamentos; sin embargo, terminó condenada en distintas instancias por omitir elementos esenciales en el proceso

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen alguien viendo un papel que dice "demanda" y una construcción atrás
Una mujer demandó a la empresa de su cuñado por el supuesto incumplimiento en la construcción de cuatro apartamentos; sin embargo, terminó condenada en distintas instancias por omitir elementos esenciales en el proceso. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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