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Lo bajaron de un vuelo Costa Rica-México por un error con una pensión alimentaria; ahora el Estado deberá indemnizarlo

El hombre alegó haber sufrido una humillación pública al ser bajado del avión frente a los demás pasajeros y ser retenido durante cuatro horas en el aeropuerto, además de que perdió la cita de negocios que tenía programada en México; conozca cómo se resolvió su reclamo económico

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen un avión de fondo y una maleta en una sala de espera
Un hombre perdió un vuelo de Costa Rica a México luego de que oficiales de Migración lo bajaran de un avión por impedimento de salida por pensión alimentaria, pese a tener permiso. El Estado terminó condenado a indemnizarlo. (Imagen ilustrativa generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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