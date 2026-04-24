¿Le negaron el seguro tras un accidente? Esto debe saber para reclamar en Costa Rica

Tras un accidente, es importante recordar qué elementos son necesarios para realizar un reclamo ante las aseguradoras. Por ello, la abogada Angie Portela explica a ‘La Nación’ qué elementos son esenciales para solicitar la activación de una póliza vehicular en Costa Rica.

Tras un accidente, muchos conductores asumen que su póliza cubrirá los daños. Sin embargo, el proceso de reclamo puede convertirse en una disputa con la aseguradora, especialmente cuando esta alega incumplimientos o exclusiones.

En ese contexto, la abogada Angie Portela, gerente legal de APriori Derecho Corporativo, explicó a La Nación cuáles son los documentos esenciales para gestionar el cobro, en qué escenarios la compañía puede rechazar el pago de forma válida y qué opciones tiene el asegurado ante una negativa que considere improcedente.

¿Qué documentos mínimos debe tener cualquier persona que quiera reclamar la aplicación de una póliza de automóviles? Copiado!

Según explicó Portela, los requisitos varían según el tipo de cobertura y la aseguradora contratada. No obstante, en términos generales, recomendó contar con lo siguiente:

Cédula de identidad, DIMEX o pasaporte del asegurado y conductor (puede ser que el dueño(asegurado) no estuviese conduciendo o sea parte del accidente).

Licencia de conducir vigente.

Copia de la póliza o número de póliza.

Recibo de pago al día o evidencia de vigencia.

Marchamo vigente y revisión técnica al día.

Asimismo, respecto al lugar del accidente, Portela recomendó recopilar la siguiente información:

Parte oficial de tránsito.

Boleta policial.

Número del incidente 911, reporte de Cruz Roja o Bomberos (cuando aplique).

Declaración del accidente: en caso de lesiones, la abogada destacó la importancia de adjuntar los respectivos reportes médicos, epicrisis, incapacidades y facturas, cuando existan. Señaló que lo esencial es sustentar las afectaciones. Además, pueden aportarse fotografías, videos y testimonios.

¿Qué tipo de evidencia fotográfica o en video es útil para un reclamo? Copiado!

De acuerdo con Portela, la evidencia audiovisual puede resultar determinante para resolver un caso. Como ejemplo, explicó que pueden ocurrir situaciones en las que conductores provocan choques de forma intencional para extorsionar, donde la única forma de probar lo ocurrido es mediante grabaciones.

En ese sentido, recomendó recopilar fotografías panorámicas del sitio, la posición final de los vehículos, la señalización vial, las marcas de frenado, las condiciones de iluminación, así como el estado del clima y de la carretera —huecos, presencia de aceite, barro o lluvia—, ya que estos elementos permiten esclarecer responsabilidades cuando no están claras.

Además, aconsejó documentar los daños externos e internos de los automotores, su estado general, las placas y si se activaron las bolsas de aire.

También sugirió recabar los datos de contacto de testigos y solicitar grabaciones disponibles, como las de cámaras vehiculares (dashcam) o sistemas de videovigilancia cercanos, ya sean municipales o de comercios.

En la práctica, ¿en qué escenarios sí puede una aseguradora de autos negar legítimamente un reclamo? Copiado!

La abogada explicó que las aseguradoras cuentan con causales válidas para rechazar un reclamo, las cuales suelen estar previstas en la póliza y deben ser debidamente acreditadas.

Entre los escenarios más comunes, mencionó conducir sin licencia o con esta vencida o suspendida. También puede denegarse el pago si el accidente ocurre durante carreras ilegales, si se demuestra que el vehículo se utilizaba para cometer un delito o si existe simulación del siniestro.

Asimismo, advirtió que el rechazo puede fundamentarse en el uso inadecuado del automotor o en reportes tardíos, inexactos o fraudulentos.

¿Cómo se acredita que un conductor se encontraba en estado de “intoxicación aguda”, cuando la aseguradora invoca esta condición para rechazar el pago de la póliza? Copiado!

Portela detalló que la única forma para probar una intoxicación es por medio de la alcoholemia en sangre o el espirómetro homologado, con algunas condiciones que deben cumplirse para que esta sea válida.

En ese sentido, la abogada señaló que no basta con indicios de consumo de alcohol para excluir la cobertura, sino que debe acreditarse un nexo claro entre esa condición y el siniestro.

Portela añadió que la normativa establece límites permitidos de alcohol en sangre según el tipo de conductor y que, conforme a la sentencia analizada, también es necesario demostrar la relación entre el consumo y la ocurrencia del accidente.

¿Qué puede hacer el asegurado si considera que su reclamo fue rechazado sin fundamento? Copiado!

Portela explicó que, en primera instancia, se debe presentar un reclamo formal ante la aseguradora dentro del plazo establecido. De persistir la inconformidad, puede acudirse a la Superintendencia General de Seguros (Suge­se) o, en última instancia, a la vía judicial.

¿Cuándo es indispensable que la persona busque asesoría legal para tramitar el reclamo, en lugar de manejarlo solo con la aseguradora? Copiado!

Portela recomendó buscar asesoría legal para conocer los alcances de la responsabilidad, idealmente en todos los casos. No obstante, enfatizó que resulta especialmente importante cuando hay pérdida total, lesiones graves, fallecidos o rechazo de la póliza.