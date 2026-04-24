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¿Le negaron el seguro tras un accidente? Esto debe saber para reclamar en Costa Rica

La abogada Angie Portela explica a ‘La Nación’ qué elementos básicos son esenciales para reclamar una póliza vehicular en Costa Rica y en qué casos las aseguradoras pueden librarse de su responsabilidad de pagar

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Por Arianna Villalobos Solís
La abogada Angie Portela explica a ‘La Nación’ qué elementos básicos son esenciales para reclamar una póliza vehicular en Costa Rica y en qué casos las aseguradoras pueden librarse de su responsabilidad de pagar
Tras un accidente, es importante recordar qué elementos son necesarios para realizar un reclamo ante las aseguradoras. Por ello, la abogada Angie Portela explica a ‘La Nación’ qué elementos son esenciales para solicitar la activación de una póliza vehicular en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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