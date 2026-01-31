Por tanto

La despidieron por estar embarazada, la empresa cambió de dueño y ninguno de los patronos asumió responsabilidad. La Sala Segunda dictó sentencia

Una mujer fue despedida por estar embarazada. Tras un cambio de dueño, ningún patrono asumió las consecuencias. La Sala Segunda estableció una responsabilidad solidaria entre patronos. Vea la resolución

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, una mujer embarazada con un letrero de "despedida"
Una mujer fue despedida por estar embarazada. Tras un cambio de dueño, ningún patrono asumió la responsabilidad, pero la trabajadora acudió a la vía judicial y la Sala falló a su favor. Vea la resolución. (Imagen con fines ilustrativos generada con inteligencia artificial) (ChatGPT/ChatGPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Por TantoDespidoEmbarazo
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.