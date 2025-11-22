Por tanto

Inmobiliaria terminó condenada en arbitraje luego de demandar a cliente que reclamó entrega de 4 inmuebles

La constructora fue sentenciada a pagar más del doble de lo que había adelantado el comprador, en un laudo ratificado por la Sala Primera

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, dos torres verticales de condominio generadas con IA para ilustrar la nota.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia avaló un laudo arbitral del CICA que obligó a una empresa inmobiliaria a pagar más de $110.000 a un cliente por incumplir la entrega de cuatro inmuebles. (Imagen ilustrativa generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Por TantoArbitraje internacionalIncumplimientoCICASala Primera
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.