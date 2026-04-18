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Hombre logra condena contra el INS por negarse a pagar seguro de auto que cayó a precipicio; Instituto no demostró ‘intoxicación aguda’

Un conductor llevó al INS ante la Corte para reclamar el pago de su póliza tras un accidente. La aseguradora alegó ebriedad y rechazó la indemnización, pero la Sala fijó criterio sobre la exclusión de responsabilidad

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen un carro en un precipicio
Según la descripción de los hechos, el siniestro ocurrió en Puriscal a eso de las 10 p. m. en setiembre del 2020. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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