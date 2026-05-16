Por tanto

Hombre demandó a vecinos por invadir camino en su propiedad, pero le ordenaron dar servidumbre de paso forzosa

Un camino utilizado como acceso entre varias propiedades en Cartago terminó en una batalla judicial que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia. La discusión obligó a definir si existía una invasión de terreno, un traslape registral o el derecho legal de paso para una finca sin salida a calle pública

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen un camino rodeado de latas y mallas Hecho con IA
Una disputa por cercas y láminas de zinc en Cartago escaló hasta la Sala Primera. Conozca el fallo sobre invasión de terrenos y derechos de paso forzosos. (Imagen ilustrativa generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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