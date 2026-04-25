Por tanto

Hombre de 33 años pidió pensión a la CCSS, pero no logró demostrar su indigencia. Estas fueron las claves en la sentencia de la Sala Segunda

Un hombre de 33 años solicitó una pensión por indigencia. Aseguró que no podía insertarse al mundo laboral por múltiples padecimientos ocasionados por una caída de una bicicleta. Esto resolvió la Sala Segunda

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Por Sebastián Sánchez
Sala Segunda resolvió caso sobre joven de 33 años que solicitó pensión por indigencia.
Sala Segunda resolvió caso sobre joven de 33 años que solicitó pensión por indigencia a la CCSS. (Chat GPT/Chat GPT/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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