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Hijas y esposa de un segundo matrimonio pidieron anular el testamento de un hombre porque solo incluía a la primera familia; Corte dictó sentencia

Tras la muerte de un hombre en el 2020, un documento firmado 41 años antes enfrentó a las hijas de dos matrimonios en una disputa por una finca ubicada en Heredia

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un testamento en un escritorio y componentes alusivos a derecho
Un testamento firmado en 1979 provocó una disputa entre las hijas de dos matrimonios de un hombre y llevó el caso hasta la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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