Por tanto

Si existe una separación de hecho, ¿puede alegarse adulterio como causal de divorcio?

Krisly Hidalgo, abogada de familia del bufete Alta Batalla, explica a ‘La Nación’ qué causales de divorcio en Costa Rica están sujetas a plazos de caducidad y cómo se aplican en la práctica

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen una libreta que dice divorcio
En Costa Rica, no todas las causales de divorcio pueden reclamarse sin importar el momento, pues algunas tienen plazo, como el adulterio. (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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