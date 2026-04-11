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Empleado demandó a multinacional alegando que el alcoholismo es una enfermedad; así se pronunció la Corte sobre el despido

Un trabajador demandó a una multinacional por despido injustificado y alegó que su alcoholismo, como enfermedad, no fue considerado. Vea cómo resolvió la Sala Segunda

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, generada por IA con fines ilustrativos, se observa una finca ganadera y las manos de alguien sosteniendo una demanda laboral y una botella de licor
¿Es legal despedir a un trabajador con alcoholismo? La Sala Segunda aclara el deber del patrono y los límites de la protección tras un caso en la Standard Fruit. (Imagen con fines ilustrativos generada con inteligencia artificial) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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