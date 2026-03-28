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¿El adulterio tiene plazo de caducidad en Costa Rica? Esto resolvió la Sala Segunda en un divorcio

Una mujer acudió a los tribunales para solicitar el divorcio por infidelidad. El caso llegó hasta la Sala Segunda, que revisó si esta causal puede reclamarse en cualquier momento o si está sujeta a un plazo de caducidad

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen unas manos sosteniendo una demanda de divorcio y un anillo
Una mujer acudió a los tribunales para solicitar el divorcio por infidelidad, tres años después de haberla comprobado. Un elemento decisivo inclinó la decisión de los tribunales. (Imagen con fines ilustrativos generada por IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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