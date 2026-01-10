Por tanto

Dueño demandó a exinquilino por deterioro de propiedad que arrendó casi dos décadas; esta fue la sentencia

El dueño de un local demandó a su exinquilino por el deterioro de la propiedad que arrendó durante casi dos décadas. El conflicto llegó hasta la Sala Primera, donde los magistrados resolvieron con base en aspectos clave de las relaciones de inquilinazgo

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un local esquinero
El dueño de un local demandó a su exinquilino por el deterioro de la propiedad que arrendó durante casi dos décadas. El conflicto llegó hasta la Sala Primera, donde los magistrados resolvieron con base en aspectos clave de las relaciones de inquilinazgo. (Imagen ilustrativa generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

