Disputa en Nosara: sentencia ordena determinar si 80 hectáreas son públicas; un extranjero las compró en 1966

El máximo tribunal ordenó resolver una disputa sobre tierras adquiridas hace más de 50 años por un empresario norteamericano que luego pasaron a una asociación; estas podrían pasar ahora a manos del Estado

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, los terrenos en disputa
Una sentencia de agosto de 2025 ordenó resolver la disputa sobre 80 hectáreas en Nosara, adquiridas por un empresario estadounidense en 1966, que podrían pasar de propiedad privada a estatal. (Cortesía/Cortesía)







