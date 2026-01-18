¿Cuándo deja de ser simple ruido y se vuelve contaminación sónica en Costa Rica? Esto dice la ley

La abogada Angie Portela, gerente legal de APriori Derecho Corporativo, explicó a ‘La Nación’ qué establece la legislación costarricense sobre la contaminación sónica y cómo denunciar una afectación por este motivo. (Imagen con fines ilustrativos generada por inteligencia artificial)

No todo sonido molesto es ilegal, pero puede llegar a serlo cuando rebasa los límites fijados por la normativa. Por ello, la legislación costarricense establece cuándo el ruido se convierte en contaminación sónica y cuáles derechos protegen a las personas afectadas.

En ese contexto, la abogada Angie Portela, gerente legal de APriori Derecho Corporativo, explicó a La Nación cuándo un ruido pasa a considerarse contaminación sónica, qué pruebas deben recabarse para presentar una denuncia, cómo varía el análisis si la fuente del sonido es un bar o una vivienda, y ante cuáles instancias corresponde tramitar este tipo de reclamos.

-¿Cuándo se considera que el ruido llega al nivel de contaminación sónica reclamable y no solo de simple molestia? Copiado!

Desde el punto de vista jurídico, el ruido se convierte en contaminación sónica cuando supera los límites máximos establecidos por la normativa sanitaria, según la zona (residencial, comercial o industrial) y el horario (diurno o nocturno); o bien, cuando vulnera derechos fundamentales como la salud, el descanso, un ambiente sano y la vida privada.

Esta materia se regula, explicó, mediante los reglamentos de control de ruido ambiental y su fiscalización corresponde al Ministerio de Salud.

La especialista precisó que, en la práctica, una “molestia” suele referirse a un sonido ocasional, sin continuidad ni superación de los parámetros permitidos.

En cambio, para hablar de contaminación sónica, debe tratarse de una afectación recurrente o persistente, medible y con impacto en la salud o el descanso, especialmente durante la noche o en zonas residenciales.

Portela agregó que, según la Real Academia Española, el ruido es un sonido indeseable o perturbador que afecta psicológica o físicamente a las personas o excede los límites reglamentarios; por ello, no todo ruido constituye contaminación sónica ni necesariamente implica una percepción desagradable, pues también pueden existir sonidos considerados agradables.

-¿Qué tipo de pruebas conviene tener antes de denunciar una contaminación sónica? Copiado!

La abogada indicó a este diario cinco tipos de pruebas que conviene recabar antes de presentar una denuncia por contaminación sónica.

Registro detallado: Anotar fechas, horas, duración, tipo de ruido, ubicación exacta y frecuencia. Identificar picos nocturnos, fines de semana o eventos repetitivos. La medición oficial de la autoridad es preferible, aunque se puede solicitar medición privada. Evidencia audiovisual: Videos o audios que muestren el nivel de ruido, indicando hora y fecha, idealmente desde el punto afectado. Testigos: Declaraciones de vecinos, visitas, personal del condominio o guardas, en casos de problemas más extensos. Informe médico: Certificados que acrediten afectaciones como insomnio, ansiedad, migrañas o crisis hipertensivas, cuando sea relevante. Prueba técnica: Mediciones con sonómetro, especificando metodología y horario (día/noche), para sustentar lo denunciado.

-¿Es indispensable que el Ministerio de Salud haga una medición sónica para poder ganar un caso? Copiado!

Según Portela, el Ministerio de Salud es la autoridad competente para inspeccionar, medir y determinar incumplimientos de los límites de ruido por zona y horario, y sus mediciones sirven de base para sanciones como órdenes sanitarias, multas, medidas correctivas e incluso cierres en casos graves o reincidentes.

Aunque no se trate de la “medición oficial”, Portela explicó que un ingeniero o consultor privado también puede realizar registros técnicos que incluyan metodología, equipo y condiciones del entorno, los cuales pueden respaldar una denuncia o un proceso de amparo para presionar al Ministerio de Salud a actuar.

En ciertos casos, recordó que la Municipalidad puede intervenir, especialmente si el ruido está vinculado a patentes, uso de suelo, horarios no autorizados o actividades sin permisos, aunque la medición oficial de decibeles sigue siendo competencia del Ministerio.

-¿Cambia algo jurídicamente si el ruido viene de un bar, restaurante con música en vivo, una industria, una construcción, eventos ocasionales, etc.? Copiado!

La protección legal frente a la contaminación sónica varía según la actividad: bares, restaurantes con música en vivo, industrias, construcciones u otros casos tienen distintos permisos, controles y tolerancia jurídica.

“Varía el tipo de permiso requerido, el tipo de control aplicable, y la tolerancia jurídica esperable. Es decir, en una zona residencial no debería haber un bar, pero sí se darán permisos de construcción”, explicó Angie Portela.

Agregó que algunas actividades deben cumplir no solo con el reglamento de ruido, sino también con normas sanitarias generales, y que los municipios suelen establecer horarios específicos.

Por ejemplo, en Heredia la construcción está permitida de 6 a. m. a 6 p. m., respetando las condiciones fijadas en el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido del Ministerio de Salud.

-En el caso de un comercio con permiso para restaurante pero que realice actividades musicales, ¿qué tanto se puede exigir que se ajuste la patente o que cese la música? Copiado!

Portela señaló que, en el caso de restaurantes con música, la actividad debe estar contemplada en el uso de suelo y en la patente otorgada.

Por tanto, explicó que lo que corresponde revisar es si la música está autorizada; de no ser así, se trata de un caso distinto, y lo procedente es tramitar el cese de la actividad musical hasta que cuente con la habilitación y el control legal correspondiente.

-¿Ante qué instancia se debe reclamar si una persona considera que está siendo afectada por contaminación sónica? Copiado!

Estos reclamos deben tramitarse ante el Ministerio de Salud, autoridad competente para los casos de contaminación sónica.

La municipalidad correspondiente interviene para verificar patente, uso de suelo, horarios y licencias comerciales. En caso de alteración del orden o disturbios que requieran atención inmediata, se recurre a la Fuerza Pública.

Finalmente, recordó que si la afectación es grave y no hay respuesta de las autoridades, corresponde acudir a la Sala Constitucional.