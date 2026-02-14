Por tanto

Consumidor fue condenado a pagar costas después de demandar a negocio por raya en pantalla de ¢2 millones

Un consumidor adquirió un televisor por ¢2 millones y reclamó un daño en la pantalla. Aunque ganó en instancias previas, la Sala Primera concluyó que la prueba eximía de responsabilidad al comercio

Por Arianna Villalobos Solís
Imagen ilustrativa generada con IA. Una pantalla plana con una línea blanca
(Imagen ilustrativa generada con IA)







