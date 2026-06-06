Por tanto

Cómo defenderse de una construcción que invade o perjudica su propiedad

¿Su vecino construye sin permisos o afecta su propiedad? Un abogado especialista explica cuándo estas situaciones pueden tener consecuencias legales

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen, generada con IA, una obra gris en una casa y una cinta métrica
Sergio Amador, especialista en derecho inmobiliario de Alta Costa Rica, explica cómo demostrar el uso abusivo de la propiedad, exigir indemnizaciones y frenar obras ilegales. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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