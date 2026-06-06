Por tanto

Condenan a hombre por hacer un uso abusivo de su propiedad en perjuicio de su vecina

Lo que comenzó como una obra para nivelar un terreno terminó en un litigio que llegó hasta la Sala Primera. Los magistrados concluyeron que el propietario causó daños a la vivienda vecina y confirmó una condena por uso abusivo de la propiedad

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, generada con IA, se observa una propiedad con una casa al lado izquierda, una tapia y mucha tierra recargada sobre esa tapia
La Sala Primera confirmó la condena contra un propietario por obras de relleno que causaron daños a una vivienda vecina. El caso define los límites del derecho de propiedad y las consecuencias de construcciones irregulares. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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