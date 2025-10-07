Por tanto

¿Comprará un lote o finca? Este es un requisito esencial que debe consultar en la Municipalidad

El abogado Erick Solano, especialista en Derecho Administrativo, explicó a ‘La Nación’ cuál es uno de los requisitos esenciales que todo comprador de un inmueble debe solicitar en la Municipalidad para evitar un error costoso

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen una imagen aérea de una parcela
La solicitud del uso de suelo es un requisito que forma parte del proceso de verificación e investigación de la propiedad que toda persona interesada debe realizar si pretende adquirir una finca, lote o cualquier otro bien raíz. (Shutterstock/Shutterstock)







