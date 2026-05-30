¿Cómo verificar si tiene impedimento de salida por pensión alimentaria en Costa Rica? Esto explica un abogado

Benjamín Gutiérrez, socio director de la firma BGA Abogados, explica a ‘La Nación’ los canales oficiales para verificar un impedimento de salida por pensión alimentaria y los plazos para tramitar el permiso. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Un viaje de trabajo, vacaciones o incluso una salida de emergencia pueden frustrarse en cuestión de minutos si la persona descubre, ya en el aeropuerto, que mantiene un impedimento de salida por pensión alimentaria.

Aunque muchos creen que basta con haber llegado a un acuerdo o solicitado un permiso judicial, expertos advierten que existen trámites y verificaciones clave que deben realizarse con antelación para evitar contratiempos.

Para esclarecer las interrogantes sobre el tema, Benjamín Gutiérrez Contreras, doctor en Derecho Comercial y socio director de la firma BGA Abogados, explicó a La Nación, entre otros temas, cómo verificar si existe un impedimento de salida vigente, con cuánto tiempo de anticipación conviene revisar el estatus migratorio y qué hacer si el permiso aún no aparece registrado.

Una persona obligada a pagar pensión alimentaria puede salir del país ya sea con consentimiento de la parte acreedora o mediante una garantía que suele cubrir 14 mensualidades.

-¿Cómo se puede verificar si una persona tiene un impedimento de salida por pensión?

De acuerdo con Gutiérrez, las personas pueden verificar si mantienen un impedimento de salida mediante el sistema oficial del Poder Judicial.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una consulta pública abierta. Por razones de protección de datos personales y privacidad, se requiere ingresar con usuario y contraseña, o mediante firma digital, al Sistema de Gestión en Línea.

Esas credenciales deben solicitarse previamente y de forma presencial en despachos judiciales. El Poder Judicial permite tramitar dicho acceso incluso si la persona no forma parte de un expediente, precisamente para que pueda revisar si registra alguna restricción migratoria.

El especialista señaló que esto resulta especialmente relevante en materia de pensión alimentaria, debido a que la legislación contempla mecanismos de ejecución estrictos para garantizar el cumplimiento de la obligación.

-¿Qué canales oficiales existen para consultar un impedimento de salida?

El abogado explicó que existen varios canales oficiales para verificar si una persona mantiene un impedimento de salida. Entre las vías disponibles, mencionó las siguientes:

Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial: accesible desde el apartado de “Trámites en línea” en el sitio web institucional. Aplicación móvil del Poder Judicial: permite consultar servicios judiciales bajo los mismos requisitos de autenticación. Atención presencial en despachos judiciales: especialmente en juzgados de pensiones alimentarias. Esta opción resulta clave para solicitar por primera vez el usuario y contraseña o atender situaciones urgentes. Canales telefónicos institucionales: el Poder Judicial mantiene habilitada la línea gratuita 800-800-3000 para consultas y orientación.

El abogado añadió que, cuando el sistema detecta un impedimento, normalmente muestra información como el número de expediente, la oficina judicial encargada y el teléfono del despacho correspondiente.

-¿Con cuánta anticipación a un viaje se recomienda verificar si hay un impedimento de salida por pensión?

Gutiérrez recomendó verificar la existencia de un impedimento de salida al menos 15 días antes del viaje y repetir la consulta uno o dos días antes de la fecha de salida.

Según explicó, esto permite identificar con tiempo cualquier restricción, revisar el expediente, cancelar montos pendientes, solicitar el levantamiento ante el juzgado y confirmar que la información haya sido actualizada correctamente en los sistemas oficiales.

-Si la consulta revela un impedimento de salida por pensión, ¿qué se debe hacer para intentar levantarlo de inmediato?

El abogado explicó que, si una persona detecta un impedimento de salida, debe comunicarse de inmediato con el despacho judicial que aparece en la consulta y revisar el expediente correspondiente.

Recordó que el sistema normalmente muestra el número de expediente, la oficina encargada y el teléfono del juzgado.

En ese sentido, Gutiérrez señaló que, si la restricción responde a una deuda alimentaria, lo recomendable es cancelar de inmediato el monto adeudado mediante los mecanismos autorizados.

Tras efectuar el pago, añadió, debe presentarse una gestión urgente ante el juzgado para solicitar el levantamiento del impedimento y la actualización inmediata del sistema. Es decir, “no basta con pagar”, según advirtió, pues debe existir una resolución o actuación judicial que permita reflejar el cambio ante Migración.

Asimismo, indicó que, si la restricción obedece a un error, a un trámite ya resuelto o a una falta de actualización en el sistema, corresponde solicitar al despacho judicial que corrija el registro y deje constancia formal de la gestión realizada.

Benjamín Gutiérrez, doctor en Derecho Comercial y Derecho Procesal, explica a ‘La Nación’ las vías legales para verificar y tramitar oficialmente los permisos de salida del país ante impedimentos legales. (Cortesía BGA Abogados/Cortesía BGA Abogados)

-¿La persona debería llevar al aeropuerto algún tipo de documentación?

Gutiérrez recomendó portar copia física y digital de todos los documentos relevantes antes de viajar, incluidos comprobantes de pago, resoluciones judiciales de levantamiento del impedimento, autorizaciones de salida, constancias del juzgado y datos del expediente.

No obstante, advirtió de que llevar esos documentos al aeropuerto no garantiza que la persona pueda salir del país. Según explicó, lo verdaderamente determinante es que el impedimento haya sido levantado o actualizado correctamente en los sistemas oficiales.

Por ello, insistió en la importancia de verificar previamente, ya sea en línea, mediante firma digital o directamente con el despacho judicial, que la restricción ya no figure activa.

-¿Qué buenas prácticas recomendaría a alguien que viaja con frecuencia y tiene una pensión alimentaria fijada?

El abogado brindó varias recomendaciones para evitar problemas relacionados con impedimentos de salida por pensión alimentaria, especialmente en personas que viajan con frecuencia al extranjero.

Entre las principales sugerencias, mencionó:

Mantener la pensión al día: recordó que la obligación alimentaria no se limita a la cuota mensual ordinaria. También puede incluir aguinaldo alimentario, salario escolar, gastos de inicio de lecciones y otros rubros establecidos en el Código de Familia. Guardar comprobantes de pago: señaló que realizar pagos sin respaldo documental puede generar dificultades probatorias en caso de disputas o errores en el sistema. Verificar el impedimento antes de cada viaje: recomendó hacer la consulta con suficiente anticipación y no esperar al día del vuelo. Contar previamente con acceso al sistema judicial: sugirió gestionar con tiempo el usuario y contraseña del Poder Judicial o mantener activa la firma digital para poder revisar el estado migratorio. Tener a mano los datos del expediente y del juzgado: esto permite actuar con rapidez ante cualquier restricción registrada en el sistema.

Salidas mediante consentimiento o con garantía

El abogado explicó que las personas obligadas al pago de pensión pueden solicitar autorización judicial para salir del país, ya sea con consentimiento de la parte acreedora o mediante una garantía que respalde el cumplimiento de la obligación alimentaria.

Según indicó, esa garantía suele cubrir 14 mensualidades, incluyendo cuotas ordinarias, aguinaldo alimentario y, cuando corresponda, salario escolar o gastos de inicio de lecciones. Añadió que puede presentarse mediante depósito judicial o, eventualmente, a través de pólizas u otros instrumentos aceptados por el juzgado.

No obstante, Gutiérrez advirtió que lo indispensable es contar con una resolución judicial y verificar que el levantamiento o autorización quede correctamente actualizado en el sistema migratorio antes del viaje.