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¿Cómo verificar si tiene impedimento de salida por pensión alimentaria en Costa Rica? Esto explica un abogado

¿Tiene una pensión alimentaria fijada y debe viajar? Benjamín Gutiérrez, socio director de la firma BGA Abogados, explica las vías legales para verificar y tramitar oficialmente los permisos de salida del país ante impedimentos legales

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen, generada con IA, un cartel amarillo dice "impedimento de salida por pensión alimentaria", y hay un avión de fondo
Benjamín Gutiérrez, socio director de la firma BGA Abogados, explica a ‘La Nación’ los canales oficiales para verificar un impedimento de salida por pensión alimentaria y los plazos para tramitar el permiso. (Imagen ilustrativa generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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