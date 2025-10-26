Por tanto

¿Cómo se pierde la residencia en Costa Rica? Causas y riesgos que todo extranjero debe conocer

Una sentencia penal, incluso antigua, podría ser motivo de cancelación de la residencia. Vea los factores legales que giran en torno a este tema

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen la dirección general de migración y extranjería, así como una pequeña burbuja con un sello que dice "denegado"
¿Es extranjero y reside en Costa Rica? Una sentencia penal, incluso antigua, podría cancelar su residencia. Conozca los requisitos legales, el peso del arraigo y cómo protegerse. (Archivo LN y Shutterstock/Archivo LN y Shutterstock)







Arianna Villalobos Solís

