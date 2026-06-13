¿Cómo saber si una persona dejó testamento en Costa Rica y dónde buscarlo?

Daniela Alvarado Sandí, abogada especialista en Derecho Civil de la firma Tactic Legal, explica a 'La Nación' los requisitos indispensables para verificar un testamento e iniciar el proceso sucesorio.

Antes de iniciar una sucesión, muchas familias se enfrentan a una pregunta clave: ¿la persona fallecida dejó testamento? La respuesta puede definir el destino de bienes, propiedades y ahorros, pero no siempre es evidente dónde buscar esa información ni quién tiene derecho a acceder a ella.

Daniela Alvarado Sandí, abogada especialista en litigio y Derecho Civil de la firma Tactic Legal, despejó las siguientes preguntas:

-¿Dónde y cómo se puede consultar si alguien hizo un testamento? ¿Es de acceso público?

Alvarado explicó que la posibilidad de consultar un testamento depende de la modalidad utilizada. En Costa Rica, las formas más comunes son el testamento abierto y el testamento cerrado.

En ese sentido, la especialista detalló que un testamento abierto se otorga mediante escritura pública ante un notario.

Una vez formalizado, el profesional debe remitir una copia al Archivo Nacional. Por esa razón, esta modalidad tiene carácter público y cualquier persona puede consultar y solicitar una copia del documento ante esa institución.

En cambio, el testamento cerrado es redactado de forma privada por el otorgante, quien lo introduce en un sobre sellado y lo entrega a un notario.

Este último autoriza una escritura en la que deja constancia de la recepción y del cumplimiento de las formalidades legales correspondientes. En estos casos, el Archivo Nacional únicamente permite verificar la existencia del instrumento, pero no conocer su contenido.

Su apertura solo puede realizarse ante la autoridad judicial competente una vez que el testador haya fallecido.

¿Se debe aportar el acta de defunción para acceder realizar la apertura del proceso sucesorio? Copiado!

De acuerdo con Alvarado, para iniciar un proceso sucesorio, sea en vía judicial o notarial, sí es necesario que el interesado o heredero aporte el acta de defunción del causante.

¿Qué pasa si fallece el notario ante el cual hice el testamento? ¿Cómo lo actualizo? Copiado!

Alvarado señaló que la muerte, jubilación o cese de funciones del notario ante el cual se otorgó un testamento no afecta su validez. El documento mantiene plena eficacia jurídica siempre que haya sido suscrito conforme a las formalidades previstas por la ley.

No obstante, la especialista añadió que, si el otorgante desea modificar su última voluntad, deberá suscribir un nuevo testamento ante otro notario público autorizado. De hecho, recordó que esa es la vía adecuada para actualizar o sustituir las disposiciones contenidas en uno anterior.