Por tanto

Clienta demandó a agencia de autos por problemas en vehículo de $39.000, pero ella terminó condenada

Un primer tribunal le dio la razón a la mujer en su reclamo, pero la parte demanda apeló

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un vehículo echando humo por el capó
En su reclamo inicial, la mujer indicó que en el 2014 adquirió un vehículo de agencia por $38.963, pero este comenzó a emitir humo y hollín poco tiempo después. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Por TantoDañoVehículoReclamo
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.