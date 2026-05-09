Por tanto

Banco Nacional condenado a devolver dinero por vender centro comercial con obras ilegales e invasión de vía pública

Una sociedad llevó a juicio la compra de un inmueble rematado por el Banco Nacional porque tenía construcciones ilegales y afectación por invasión de vía pública. La Sala Primera anuló el contrato y recordó que este tipo de vicios ocultos puede invalidar una compraventa

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen la fachada del BN
El Banco Nacional sostuvo que, tras la sentencia, llegó a un acuerdo con la sociedad demandante. (John Durán/John Durán)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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