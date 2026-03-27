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Pilotos de talla mundial llegan a Costa Rica para la segunda fecha del AMA Superbike

Campeonato Castrol Actevo 2026

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Por El bloguero de la pista
  • El evento contará con la participación de pilotos internacionales de alto nivel, incluyendo al doble campeón de Daytona, Brandon Paasch, en una jornada de pura adrenalina.
  • La Superbike 1000 cc revive el duelo entre Casas y Sala, en un enfrentamiento directo por el dominio de la categoría reina.
  • Entradas a la venta en passline.com







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El bloguero de la pista

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En este espacio encontrarás todas las novedades y vivencias del Circuito de Competencias Go Rigo Go, ubicado en Parque Viva, el epicentro de los eventos más importantes del automovilismo nacional, así como kartismo, ciclismo, atletismo, motovelocidad, CTCC, superbikes, piques, drifting, entre otros.

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