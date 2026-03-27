Pilotos de talla mundial llegan a Costa Rica para la segunda fecha del AMA Superbike

San José, Costa Rica.El Campeonato AMA Superbike Castrol Actevo 2026 disputará su segunda fecha el próximo domingo 29 de marzo a partir de las 8:00 a.m. en el Circuito StarCars de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

La jornada reunirá a pilotos de todo el país en un evento que incluirá todas las categorías, consolidándose como una de las principales plataformas del motociclismo nacional y un espacio clave para el desarrollo de nuevos talentos.

Como uno de los grandes atractivos de esta fecha, el campeonato contará con la participación de los pilotos internacionales Stefano Mesa y Brandon Paasch, este último doble campeón de las 200 Millas de Daytona, quienes competirán en las categorías Superbike 1000 y Supermoto SM1, elevando el nivel competitivo del evento.

Ambos internacionales protagonizarán un gran duelo en la Supermoto frente a destacados pilotos nacionales como Gerardo “Tatuaje” Gómez, Adrián Lobo y Emmanuel Navarro, en una categoría que promete ser de las más intensas de la jornada. Cabe destacar que en la fecha anterior esta modalidad ya dejó una fuerte disputa en pista, consolidándose como una de las favoritas del público.

Por su parte, la categoría Superbike 1000 cc será otra de las grandes protagonistas de la jornada, no solo por la presencia de figuras internacionales, sino también por el regreso del esperado duelo en pista entre el español Guillermo Casas, actual campeón defensor, y el múltiple campeón italo-costarricense Iván Sala, en una batalla que promete acaparar todas las miradas.

(Parque Viva/AMA)

Esta será, además, una oportunidad única para los aficionados al motociclismo de ver en Costa Rica a pilotos de este nivel compitiendo en pista, en un espectáculo que promete emociones de principio a fin.

Las entradas generales tendrán un costo de ₡5,000 y estarán disponibles a través de la plataforma Passline. La segunda fecha promete una jornada cargada de velocidad, competencia y adrenalina, en uno de los escenarios más importantes del deporte motor en Costa Rica.

“Para nosotros es muy importante contar con la participación de pilotos profesionales y de talla internacional, ya que elevan el nivel competitivo del campeonato y aportan una experiencia invaluable para los pilotos nacionales. Además, el regreso a esta pista representa un paso clave en el crecimiento del certamen, ya que es un trazado pensado para todas las categorías, que brinda mayor amplitud y velocidad en comparación con el formato del Speedway, más orientado a cilindradas bajas. El verdadero seguidor del motociclismo debe venir y vivir este gran nivel deportivo”, comentó Leo Arguedas, representante de AMA Superbike Costa Rica.

Desde su formación, AMA Superbike Costa Rica ha incorporado pilotos de alto calibre internacional con el objetivo de elevar el nivel del motociclismo nacional, un proceso que ya se refleja en la reducción de los tiempos de vuelta de los pilotos costarricenses en pista.

La primera fecha del Campeonato AMA SuperBike Castrol Actevo 2026 se disputó hace algunas semanas en el Circuito P1 Speedway, donde destacaron ganadores como Ella Dreher en SM1, Iván Sala en MM1, Pablo Arguedas en MM2, Ignacio Pacheco en MiniGP, Mario Delgado en SS300, Santiago Robles en SS200 y Sergio Fallas en SM2. Para esta segunda fecha, se suman además las categorías de mayor cilindrada, elevando aún más el nivel del espectáculo.

Este evento cuenta con el aval de la Federación de Superbikes de Costa Rica (FSBK).

Sintesis:

Segunda fecha Campeonato AMA Superbike Castrol Actevo 2026

Fecha: domingo 29 de marzo, 2026

Hora: 8:00 a.m

Enlace de compra de entradas: https://www.passline.com/eventos/2da-fecha-campeonato-ama-superbike-castrol-actevo-202

Mas información:

Facebook: AMA SBK CR

Instagram: @amasbkcr

El Campeonato AMA Superbike Castrol Actevo 2026 disputará su segunda fecha el próximo domingo 29 de marzo a partir de las 8:00 a.m. en el Circuito StarCars de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.