¿Usa Google Discover? Haga clic en ‘Seguir’ para ver las noticias ‘La Nación’ en su feed

Google Discover habilitó una función que permite a las personas seguir medios informativos como La Nación directamente desde su dispositivo móvil. Esta herramienta personaliza el feed de noticias según el historial de búsquedas y navegación del usuario.

Disponible para teléfonos Android y dispositivos iOS mediante la aplicación de Google, Discover muestra una lista de noticias sugeridas en la pantalla principal del celular. Con la nueva opción “Seguir”, el lector puede priorizar los medios que desea ver con más frecuencia.

Ahora es más fácil encontrar las notas de La Nación en su feed de Google Discover (Canva/Canva)

Al seguir a La Nación, Google reconoce su interés por el contenido de uno de los medios de comunicación más importantes de Costa Rica, reconocido por su compromiso con la veracidad, la verificación rigurosa de los datos y un periodismo profesional e independiente.

Este tipo de conexión no sustituye la visita directa al sitio web ni a la aplicación de La Nación, sino que ofrece una vía adicional para mantenerse informado. Es una manera efectiva de encontrar noticias relevantes en medio de una gran cantidad de información digital.

Google Discover permite seguir gratis a La Nación para recibir noticias verificadas desde su celular, sin compartir información personal. (Canva/Canva)

¿Qué significa seguir a un medio en Google Discover?

Cuando usted sigue un medio, Google prioriza ese contenido en su feed personalizado. Así, investigaciones, análisis y coberturas de La Nación tendrán mayor visibilidad dentro del flujo de noticias diario.

Esta funcionalidad no comparte datos personales con los medios, ni permite que accedan a su información de navegación. Toda la interacción se mantiene dentro del entorno privado de la cuenta de Google del usuario.

De esta manera, seguir a La Nación representa una forma sencilla de mantenerse al tanto de noticias verificadas, sin interrupciones ni trámites adicionales.