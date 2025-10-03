Noticias Grupo Nación

¿Usa Google Discover? Haga clic en ‘Seguir’ para ver las noticias ‘La Nación’ en su feed

Google Discover permite seguir a La Nación y prioriza su contenido informativo en el feed personalizado de noticias en celulares Android o iOS

EscucharEscuchar
Por Rocío Nieves

Google Discover habilitó una función que permite a las personas seguir medios informativos como La Nación directamente desde su dispositivo móvil. Esta herramienta personaliza el feed de noticias según el historial de búsquedas y navegación del usuario.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Google DiscoverNoticias sobre La Nación
Rocío Nieves

Rocío Nieves

Editora digital de La Nación, de nacionalidad peruana, que hace trail running en Costa Rica desde el 2018. Hablemos de trail es un blog que comparte anécdotas e información sobre deportes de montaña, a través de los ojos de alguien que es parte de las historias.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.