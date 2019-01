“Esto no quiere decir que si tengo un perrito de cinco años ya no tengo que castrarlo. No, la castración siempre traerá beneficios a cualquier edad. Ahora, si el animal ya es viejito, entonces lo ideal es analizar caso por caso. En todo momento, el requisito número uno es que la mascota se encuentre en buen estado de salud”, advirtió Vico.