¿Cómo enseñarles a usar la caja de arena? ¿Cuántos areneros por gato? ¿Qué pasa si no quiero usar este dispositivo para hacer sus necesidades? ¿Qué tipo de arena es mejor? En la siguiente entrevista la doctora Ivana de Aguiar, de la veterinaria Best for Cats, responde estas y otras preguntas.