Un factor clave es agregar llamados a la acción o call to action a sus contenidos, de manera que pueda generar más interés en los usuarios y que pueda medir la efectividad de su mensaje.

Es por esto que invertir tiempo en conocer y estudiar su mercado antes de desarrollar algún plan de acción le va a permitir ver resultados más efectivos, trabajar con menos esfuerzo y, lo más importante, no ir con los ojos vendados.

Es por esto que invertir tiempo en conocer y estudiar su mercado antes de desarrollar algún plan de acción le va a permitir ver resultados más efectivos, trabajar con menos esfuerzo y, lo más importante, no ir con los ojos vendados.

Saber qué ha hecho y qué hace su competencia le servirá para evitar caer en errores que ya otros han cometido y para no pasar por esas penosas situaciones de “plagio” o algún tipo de copia.

Saber qué ha hecho y qué hace su competencia le servirá para evitar caer en errores que ya otros han cometido y para no pasar por esas penosas situaciones de “plagio” o algún tipo de copia.

A veces, aunque no sea intencional, algunas marcas del mismo rubro pueden crear estrategias parecidas y generar problemas innecesarios.

A veces, aunque no sea intencional, algunas marcas del mismo rubro pueden crear estrategias parecidas y generar problemas innecesarios.

Si conoce la esencia y el modo de trabajo de su competencia, podrá evitar algunos choques que no le aportarán nada a su marca.

Si conoce la esencia y el modo de trabajo de su competencia, podrá evitar algunos choques que no le aportarán nada a su marca.

Un error bastante común que comenten muchas marcas al momento de desarrollar su estrategia de contenidos es pensar que porque el gerente o el director creativo son quienes dan el visto bueno, las campañas deben ir pensadas en ellos ¡y no es así!

Un error bastante común que comenten muchas marcas al momento de desarrollar su estrategia de contenidos es pensar que porque el gerente o el director creativo son quienes dan el visto bueno, las campañas deben ir pensadas en ellos ¡y no es así!