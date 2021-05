Este tipo de estrategia seguro la ha visto en aerolíneas o marcas que se manejan bajo planes de suscripción o compras recurrentes, por ejemplo las plataformas de delivery que hoy en día son tan usadas. Muchos ofrecen un programa de puntos, millas o algún elemento que pueda ir acumulando con diferentes compras o acciones y que a la larga generará beneficios para el cliente.De esta manera, podrá asegurar ventas constantes y, al tener beneficios, los usuarios lo preferirán antes que a la competencia. Por ejemplo, si tengo un sistema de puntos con una aerolínea y estos me van a brindar algún descuento al momento de comprar mi boleto, yo no voy a usar otra aerolínea porque no tiene ese extra que ofrecerme. Además, la idea es poder acumular más puntos o millas en un solo lugar y por eso el usuario se terminará inclinando hacia la marca con la que tiene ya un programa de fidelidad.