La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica se fija en el mundo de los videojuegos.

Hace justo una semana la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica presentó un espectáculo dedicado a los juegos de video, algo que personalmente nunca pensé ver en Costa Rica. La presentación entró dentro del marco de conciertos didácticos que la orquesta realiza todos los años, y cuyo repertorio incluyó temas de Mario, Zelda, Halo, Final Fantasy, Pokemon y otras franquicias.

El concierto sinfónico de música de videojuegos se llevó a cabo en el Teatro Popular Mélico Salazar, los días jueves 26 y viernes 27 de Setiembre. El teatro presentó un aforo de niños y adultos por igual, a pesar que el enfoque original fuera dirigido a los primeros, en un esfuerzo de acercar a la población más joven a la música.

Bajo esa premisa, el concierto fue un éxito, pues los niños que asistieron salieron muy contentos, aprendieron los grupos de instrumentos, como funciona una orquesta e incluso a la pregunta realizada al final de cuantos quisieran ser músicos, todos levantaron su mano.

Sobre este tema se le hizo la consulta al director de la Orquesta Guillermo Madriz, en cual comentó que la iniciativa nació como una apuesta personal, que fue refrendada a través de una investigación sobre el tema y una consulta popular realizada en Facebook.

Los conciertos de la Sinfónica Nacional se agendan con un año de anticipación, por lo que el espacio disponible y más adecuado en ese momento para la propuesta se encontraba en los conciertos didácticos. En el pasado se realizaron conciertos similares basados en temas de películas y se sentía que se había saturado la oferta cultural, por lo que se buscó brindar algo innovador como los videojuegos.

Esto causó al mismo tiempo gran alegría y controversia pues el horario resultó ser muy complicado para un gran número de personas que les hubiera gustado asistir. Madriz, explicó que esto no lo tomó por sorpresa pues incluso amigos cercanos le comentaron que un concierto de videojuegos era algo que apetecía a personas de todas las edades.

Por este mismo hecho, la sinfónica se encuentra negociando con Emanuel Olivieri, director puertorriqueño, contratado para la ocasión, para repetir el concierto en la temporada 2014 en una propuesta más madura.

Sobre lo mismo tuve la oportunidad de conversar con don Emanuel, el cual añade varia información muy interesante, como que lleva realizando este tipo de conciertos desde hace 5 años en su natal Puerto Rico, y que ha trascendido las fronteras en varias ocasiones pues ha efectuado este tipo de conciertos en Panamá (2 veces), México y Estados Unidos.

Además que la propuesta original no es didáctica, sino puramente orientada a los videojuegos, la duración del concierto es mayor y tocan piezas con imágenes fuertes como temas de God of War, World of Warcraft, canciones que dejaron por fuera en esta ocasión debido al público juvenil.

Parte de su propuesta completa incluye también un popurrí (medley) que cuenta toda la historia de los videojuegos iniciando desde Donkey Kong en arcade y hasta los tiempos modernos e incluso la inclusión de cosplayers locales en la tarima.

A la pregunta de si los arreglos de las composiciones fueron creadas por él. Emanuel comenta que algunas si, que otras son compradas, por ejemplo a Tommy Tallarico de Video Games Live, y otras son intercambiadas entre músicos amigos.

Ante todo esto solo nos queda cruzar los dedos de que las negociaciones, ya bastante avanzadas, lleguen a buen puerto y podamos disfrutar de un concierto sinfónico de videojuegos completo en un horario nocturno en el 2014.

Con la idea de compartirlo por acá, grabé casi todo el concierto con permiso de don Guillermo. Tuve que utilizar la cámara de mi celular, pues tuve problemas con la cámara ideal para esto, por lo mismo a veces no tiene la mejor calidad. De igual forma, me faltaron la primera canción (Gutsy Garden de Super Mario Galaxy) y la marcha imperial de Star Wars que se coló en la propuesta, las disculpas del caso.

Comparto igual casi todas las canciones del concierto en el orden en que fueron tocadas:

Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica - Popurrí de Mario Bros.

Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica - The Legend of Zelda Suite

Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica - Tema de Tetris (Korobeiniki) .

Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica - Final Fantasy 4 - Tema de amor.

Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica - Halo

Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica - Kingdom Hearts

Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica - Final Fantasy 7 - One Winged Angel