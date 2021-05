No Man’s Sky es un juego indie vendido como lo que no es, y en esto tienen partes iguales de culpa, PlayStation como Hello Games, sin embargo, uno de los dos tenía el conocimiento necesario para evitar toda esta oleada de críticas y no lo hizo. Porque Sony si tiene la experiencia para manejar este tipo de situaciones y pudo en muchos momentos haber actuado con franqueza ante la vista del público o los desarrolladores, bajar el precio y decir claramente que No Man’s Sky era un juego independiente con presupuesto y equipo limitado.