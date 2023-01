Desarrollo de videojuegos en Costa Rica, Parte 2: Teleport Media, Yuan Works, Psion Tech

Hace casi un mes publiqué la primera entrega de la serie de artículos dedicados al tema del desarrollo de videojuegos en Costa Rica, enfocada en Fair Play Labs.

Hoy les comparto la segunda parte con tres compañías: la primera empresa de videojuegos de Costa Rica, Teleport Media, Yuan Works que posee un título en Dreamcast y Psion Tech que entre otras cosas ha presentado su proyecto a empresas tan grandes como Sony, Intel y Konami.

Teleport Media: El misticismo de los primeros pasos (2002)

La primera empresa formal de videojuegos que se formó en el país fue Teleport Media, que por medio de su fundador Marco Alvarado, fue contactado por inversionistas irlandeses para crear “druids the epic”, un juego de aventura de 3 dimensiones en tercera persona y el cual fue finalizado con éxito para PC.

“Druids The Epic” fue de los primeros juegos de computadora en el mundo de tener sus raíces en la mitología y la historia de los pueblos celtas de Europa. El modo de juego tomaba muchos elementos de la base y herencia cultural de los celtas, druidas para crear la epopeya y resolver diversos misterios.

Pero a pesar de ese primer paso y otros intentos que vinieron luego como el juego Crime vs Crime, la empresa no perduró con el paso del tiempo. Sin embargo no todos los esfuerzos fueron en vano, pues actualmente Marco tiene otra empresa llamada Gamelix en Colombia; y uno de los programadores Andrés Cartín, quién fue de los primeros trabajadores de Fair Play Labs, y luego fundó junto con sus hermanos, Tree Interactive, co-creadores del juego de IOS, Tweetland junto con Why Ideas.

Yuan Works (2006): El poder de los elementos

Yuan Works es una compañia de juegos independientes fundada por los hermanos mitad costarricenses, mitad taiwaneses, Yuan Hsi y Yuan Hao Ching, radicada en Moravia. Estos jóvenes fiebres de los videojuegos empezaron a desarrollar sus propios juegos desde los 12 años, etapa en la cual crearon varios juegos pequeños para Windows 95.

Luego de esa etapa colaboraron por un tiempo con Fair Play Labs y el proyecto Ecovolution, y no fue hasta el año 2006 que se establecieron como empresa y empezaron a desarrollar el primer juego que publicaron: Wind and Water, que salió en agosto del 2007 para la consola GP2X, con este incluso ganaron varios premios y resultaron finalista del Independent Games Festival 2008 en el Game Developers Conference celebrado en San Francisco, California ese mismo año. El mismo juego fue lanzado en el 2008 para Dreamcast en versiones de inglés y español, justo para el décimo aniversario de la consola.

En la actualidad la compañía se encuentra en desarrollo del proyecto GameStar, juego de Android, iOS y Ouya desarrollado, cuya propuesta también incluye la creación de un documental que muestre el proceso de desarrollo. Este juego nació como parte de un concurso de Square Enix para Latinoamérica, en el cual no resultaron elegidos por diversos factores y por lo cual la compañía busca financiamiento para completarlo.

GameStar es un juego que cuenta la particular historia sobre un personaje que vive en el mundo de las 3 dimensiones y que por casualidad o por vueltas del destino, termina en un mundo místico, donde aún existen antiguas ruinas de la civilización "2D". Cuando las espadas y la magia reemplazaron a las armas y la tecnología.

Por tanto el juego presenta una amalgama de estilos de juego, por lo que de un momento a otro, pasará de ser un juego estilo "Space Invaders", a otro que asemeja un RPG clásico de 8 bits para luego convertirse en un mundo completamente en 3D con gráficos detallados.

Psion Tech (200?): Manifestando realidad a través del pensamiento

Psion Tech inició hace muchos años en la mente de 4 amigos y compañeros de Universidad que tenían el sueño de crear juegos de video. Eric Herrera, Daniel Rojas, Heinz Gamboa y Heriberto Delgado, iniciaron su andanza en la creación de juegos para competencias de la universidad con un juego de estrategia en tiempo real, similar a Warcraft y luego otro tipo Worms, pero de combate místico.

Luego en una etapa más seria, hace alrededor de 10 años, iniciaron el desarrollo de un motor basado en las reglas de “Dungeons and Dragons”, para un juego que en ese tiempo se llamaba "Soul Renaissance", aunque para ese entonces la compañia no tenía nombre.

Fue como hasta inicios del 2010 que Psiontech se inició operaciones formalmente, gracias al impulso de James Stanley como inversionista interno de la empresa, momento en el que se decidió cambiar el nombre del juego a "Soul Shards", y buscar aún más inversión extranjera debido a la gran escala del juego que están desarrollando.Otro aspecto a destacar es que parte del esfuerzo gráfico que se puede observar es gracias a la colaboración con la compañía Marte Studio.

Soul Shards es un juego de cartas coleccionables con fuertes elementos de la estrategia y batallas en tiempo real, que además promueve una fuerte colaboración social a través de Facebook y otras redes sociales. El objetivo del juego es dominar la capacidad de manifestar los pensamientos y sentimientos para crear personajes en el mundo real que puedan ayudarnos a ganar batallas.

El juego hace uso del Intel Vision Engine y originalmente estaba pensado para PlayStation 3, por lo que el proyecto ha sido presentado a representativos de varios estudios de Sony (Santa Monica, San Diego, etc) e incluso a Hideo Kojima y su estudio. Sin embargo ha sido la gente de Intel la que más se entusiasmado por el proyecto, por lo que ahora se plantea un lanzamiento multiplataforma incluyendo tabletas.

Lo que se viene

En la próxima entrega continuaré compartiendo información sobre algunas otras compañías como Tree Interactive, Green Lava Studios, Happy Dogs Games y Saborstudio, no se la pierdan.