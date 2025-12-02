Impulsá tu ingenio en la U

Fidélitas: la Mejor Universidad privada en Carreras Virtuales según Ipsos

Según el más reciente estudio de percepción de marca realizado por Ipsos, la Universidad Fidélitas es la Mejor Universidad privada en Carreras Virtuales en Costa Rica, un resultado que refuerza su posicionamiento en un mercado educativo cada vez más orientado a la formación a distancia

EscucharEscuchar
Por Allison Solano Marchena
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS
Conectarse, aprender y crecer con la Universidad Fidélitas es hacerlo junto a la Mejor Universidad privada en Carreras Virtuales de Costa Rica. (UNIVERSIDAD FIDÉLITAS/UNIVERSIDAD FIDÉLITAS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UNIVERSIDAD FIDÉLITASCARRERAS VIRTUALESIPSOSEDUCACIÓN

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.