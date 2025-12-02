Fidélitas: la Mejor Universidad privada en Carreras Virtuales según Ipsos

Conectarse, aprender y crecer con la Universidad Fidélitas es hacerlo junto a la Mejor Universidad privada en Carreras Virtuales de Costa Rica.

La educación virtual dejó de ser una alternativa para convertirse en una oportunidad real de crecimiento. En la Universidad Fidélitas , la modalidad 100% Virtual permite estudiar desde cualquier lugar, organizar el tiempo y avanzar sin horarios rígidos, sin perder calidad académica. Con un cuerpo docente especializado, plataformas modernas y acompañamiento constante, U Fidélitas transforma la forma en que sus estudiantes aprenden y se profesionalizan en Costa Rica.

Ipsos respalda el liderazgo de U Fidélitas en educación virtual

El estudio de percepción de marca elaborado por la firma internacional Ipsos identifica a la Universidad Fidélitas como la Mejor Universidad privada en Carreras Virtuales . La valoración del público refleja la confianza en su calidad académica, su oferta actualizada y la forma en que la institución ha logrado consolidar un modelo virtual autogestionado robusto y accesible.

A diferencia de trasladar simplemente contenidos a una plataforma, Fidélitas ha desarrollado un ecosistema virtual integral que ofrece clases interactivas, acompañamiento docente continuo y soporte tecnológico permanente. Este enfoque permite que las personas estudiantes avancen con seguridad y cuenten con herramientas adaptadas a los retos actuales del mercado laboral.

Modelo académico que combina flexibilidad y rigor

Las carreras completamente virtuales de Fidélitas están diseñadas para facilitar el acceso a la educación superior sin comprometer el nivel académico. Los cursos incluyen lecciones pregrabadas, materiales didácticos, actividades de autoevaluación y recursos interactivos disponibles en todo momento.

El modelo incorpora atención docente con tiempos de respuesta menores a 24 horas, además de apoyo en bienestar estudiantil y orientación académica. Esta estructura garantiza continuidad, acompañamiento y una experiencia educativa organizada y efectiva.

Además, durante el cuatrimestre, el estudiante tiene la posibilidad de participar en sesiones en línea con el profesor, las cuales no son de asistencia obligatoria, pero sí resultan valiosas para aclarar dudas, formular consultas y profundizar en los contenidos del curso.

La modalidad 100% Virtual permite a las personas estudiantes avanzar a su propio ritmo y desde cualquier lugar, gracias a plataformas modernas y acompañamiento académico continuo. (UNIVERSIDAD FIDÉLITAS/UNIVERSIDAD FIDÉLITAS)

Una oferta académica diversa y en expansión

La Universidad Fidélitas ofrece diversas opciones académicas dentro de su oferta virtual, diseñadas para responder a necesidades profesionales en crecimiento.

Carreras 100% Virtuales

Carreras 100% Virtuales con cursos prácticos

Carreras 100% Virtuales con laboratorios presenciales

A esta oferta se suman técnicos y cursos libres virtuales, diseñados para fortalecer habilidades prácticas y mejorar la empleabilidad.

Tecnología educativa al servicio del aprendizaje

El Campus Virtual de Fidélitas es una plataforma moderna, segura y fácil de usar, que concentra clases en video, guías interactivas, foros, tareas y sesiones sincrónicas opcionales. La institución invierte de manera constante en herramientas digitales que optimizan el aprendizaje y crean un entorno dinámico, accesible y con soporte humano permanente.

Esta infraestructura tecnológica permite una experiencia formativa fluida y fortalece la organización y autonomía del estudiantado.

Formación orientada a la empleabilidad y a la innovación

La Universidad Fidélitas fundamenta su modelo académico en la Metodología STEM con el respaldo de la iniciativa internacional CDIO , orientados al desarrollo de habilidades prácticas, la resolución de problemas reales y la innovación. Este enfoque prepara a las personas estudiantes para integrarse en industrias altamente competitivas y automatizadas.

Además, la institución forma parte de la red internacional Babson Collaborative for Entrepreneurship Education con el respaldo de Babson College, lo que amplía las oportunidades de vinculación global y fortalece el desarrollo de liderazgo emprendedor. A ello se suman becas, planes de financiamiento y alianzas con empresas nacionales e internacionales que impulsan la empleabilidad.

¿Por qué optar por una carrera virtual en Fidélitas?

La combinación de flexibilidad, acompañamiento constante y rigor académico posiciona a la Universidad Fidélitas como una de las alternativas más competitivas en educación virtual dentro del sistema universitario privado costarricense. Su reconocimiento por parte de Ipsos confirma la solidez de su propuesta y su compromiso con la excelencia educativa.

Estudiar en Fidélitas significa acceder a un modelo formativo moderno, confiable y respaldado por la institución privada mejor valorada en carreras 100% Virtuales en Costa Rica.