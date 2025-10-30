Blogs

Gran Premio Economy – 200KM de Costa Rica

El cierre más emocionante del automovilismo nacional

Por El bloguero de la pista

San José, Costa Rica. – Este domingo 2 de noviembre, el Circuito StarCars de Parque Viva será el epicentro de la velocidad, la estrategia y la adrenalina con la realización del Gran Premio Economy – 200KM de Costa Rica, evento que marcará el cierre del Campeonato Nacional de Automovilismo Motorola 2025.








#velocidad#automovilismo
En este espacio encontrarás todas las novedades y vivencias del Circuito de Competencias Go Rigo Go, ubicado en Parque Viva, el epicentro de los eventos más importantes del automovilismo nacional, así como kartismo, ciclismo, atletismo, motovelocidad, CTCC, superbikes, piques, drifting, entre otros.

