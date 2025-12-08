Fidélitas es la Mejor Universidad privada en Ingenierías según Ipsos

En U Fidélitas se fomenta el intercambio cultural mediante la visita de estudiantes internacionales que aprenden español mientras comparten el idioma inglés con estudiantes costarricenses.

La ingeniería es uno de los motores del desarrollo nacional y una de las áreas con mayor proyección laboral. Para quienes desean estudiar una ingeniería de alta empleabilidad en Costa Rica, la Universidad Fidélitas se posiciona como una de las mejores opciones del país.

El último estudio de percepción de marca realizado por la firma internacional Ipsos —empresa con más de 50 años de experiencia y presencia en más de 90 países— reconoce a U Fidélitas como la Mejor U privada en Ingenierías. Este resultado refleja la confianza del público en la calidad académica, el contenido de los planes de estudio y la trayectoria institucional en la formación del talento que demanda la industria.

Metodología STEM con respaldo internacional

La Universidad Fidélitas fundamenta su modelo académico en la Metodología STEM, respaldada por la iniciativa internacional CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar). Este enfoque promueve el aprendizaje haciendo mediante proyectos reales y laboratorios de vanguardia, donde las personas estudiantes aplican conocimientos técnicos y desarrollan habilidades esenciales para su futuro profesional.

El modelo fomenta el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la capacidad de transformar ideas en soluciones innovadoras. Además, el acompañamiento docente, la experiencia de los profesores y el acceso continuo a herramientas tecnológicas permiten que cada estudiante consolide un estilo propio, competitivo y preparado para los retos actuales de la industria.

Ingenierías con visión de futuro y liderazgo académico

Las carreras de ingeniería de U Fidélitas están diseñadas para responder a las necesidades de la industria, la manufactura moderna y la transformación digital. La oferta académica incluye:

Ingeniería Empresarial

Ingeniería en Ciencia de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Ingeniería en Ciberseguridad

Ingeniería en Sistemas de Computación

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electromecánica

Ingeniería en Cadena de Suministros y Logística

Ingeniería en Telecomunicaciones

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecatrónica

Cada programa integra conocimientos técnicos, pensamiento estratégico y formación ética, con el objetivo de preparar especialistas capaces de generar soluciones con impacto en los sectores público y privado. Además, muchas de estas ingenierías cuentan con el sello de calidad de SINAES, lo que refleja el compromiso y la calidad de todos los programas de estudio.

Laboratorios modernos y aprendizaje práctico

La experiencia práctica es uno de los pilares formativos de U Fidélitas. La institución cuenta con el Laboratorio de la Innovación, un espacio equipado para la creación de prototipos, análisis de datos, modelado, investigación aplicada y actividades orientadas al desarrollo creativo y emprendedor.

El Edificio de la Innovación, ubicado en San Pedro, cuenta con laboratorios equipados con tecnología moderna que permiten “aprender haciendo” y aplicar la Metodología STEM.

Además, la universidad dispone de laboratorios especializados en áreas como hidráulica, mecatrónica, suelos, electricidad, máquinas eléctricas, telecomunicaciones y más, todos diseñados para fortalecer la formación técnica y acercar al estudiantado a escenarios reales del mundo laboral.

Formación con proyección internacional

U Fidélitas forma parte de la prestigiosa comunidad Babson Collaborative for Entrepreneurship Education, liderada por Babson College en Boston, una de las instituciones más influyentes del mundo en educación para el emprendimiento.

Esta alianza facilita el acceso a buenas prácticas pedagógicas, liderazgo intelectual, experiencias multiculturales y oportunidades de intercambio académico con universidades de alto prestigio.

La institución también cuenta con convenios de colaboración y movilidad estudiantil con centros de educación superior en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Estos acuerdos fortalecen la formación integral del estudiantado y amplían sus oportunidades de crecimiento académico y profesional.

Alta empleabilidad y reconocimiento internacional

Las ingenierías de U Fidélitas se alinean con las áreas de mayor demanda laboral en Costa Rica. Estudios de CINDE destacan que carreras como Electromecánica, Sistemas de Computación, Desarrollo de Software, Ciencia de Datos, Eléctrica y Mecatrónica se encuentran entre las más solicitadas por empresas de tecnología, manufactura, servicios y salud.

La excelencia académica de Fidélitas también ha sido reconocida a nivel global mediante la calificación de 5 estrellas en empleabilidad del ranking internacional QS Stars, sello que certifica la capacidad de la universidad para preparar profesionales listos para afrontar los desafíos de la industria 4.0.

El liderazgo de U Fidélitas en el área de ingenierías —respaldado por el estudio realizado por Ipsos— confirma el compromiso institucional con la calidad, la pertinencia y la formación integral de profesionales capaces de transformar el entorno con innovación y soluciones reales.