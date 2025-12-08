Blogs

Fidélitas es la Mejor Universidad privada en Ingenierías según Ipsos

La Universidad Fidélitas fue reconocida como la Mejor Universidad privada en Ingenierías según el más reciente estudio de percepción de marca elaborado por Ipsos. La encuesta se aplicó a 350 personas entre los 17 y 35 años, en su mayoría habitantes del Gran Área Metropolitana.

Por Randall Chavarría Martínez
U Fidélitas
En U Fidélitas se fomenta el intercambio cultural mediante la visita de estudiantes internacionales que aprenden español mientras comparten el idioma inglés con estudiantes costarricenses.







