Fidélitas destaca como la Mejor Universidad privada en Ciencias de la Computación según estudio de Ipsos

El estudio de Ipsos refleje la capacidad de U Fidélitas de formar líderes que transforman la tecnología en soluciones reales para los desafíos del mundo digital.

Reconocimiento a la excelencia académica

Según el más reciente estudio de percepción de marca realizado por la firma internacional Ipsos, la Universidad Fidélitas fue reconocida como la Mejor Universidad privada en Ciencias de la Computación . El resultado refuerza su posición como una institución comprometida con la formación del talento especializado que requiere la industria tecnológica.

En la última década, Fidélitas ha graduado profesionales que destacan en áreas como desarrollo de software, ciencia de datos, ciberseguridad y más recientemente inteligencia artificial. Su aporte al país se refleja en la participación de sus egresados en proyectos que fortalecen la competitividad nacional y abren oportunidades en mercados globales.

Un ecosistema académico orientado a la innovación

La institución ha desarrollado un ecosistema académico donde convergen la actualización curricular, el trabajo práctico y la vinculación con el sector productivo. Los planes de estudio se ajustan continuamente a las necesidades del mercado laboral, mientras que las iniciativas de colaboración con empresas facilitan que el estudiantado adquiera experiencia real desde las primeras etapas de su formación.

Este enfoque promueve habilidades como pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas, elementos claves para la inserción laboral en la industria tecnológica.

La enseñanza práctica en Fidélitas fue determinante para lograr ese posicionamiento con el estudio de Ipsos. Esto permite a los estudiantes aplicar la teoría en entornos reales de laboratorio, fortaleciendo su experiencia tecnológica y profesional. (Universidad Fidélitas)

Oferta académica con visión de futuro

Las carreras de la Facultad de Ciencias de la Computación están diseñadas para responder a las demandas de la industria 4.0. La oferta incluye:

Cada programa integra conocimientos técnicos, pensamiento estratégico y ética profesional, con el propósito de formar especialistas capaces de desarrollar soluciones con impacto en los sectores público y privado.

Metodología basada en estándares internacionales

Fidélitas incorpora la Metodología STEM (aprender haciendo) con respaldo internacional de la iniciativa CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar), un modelo educativo reconocido internacionalmente. Este sistema combina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con un aprendizaje práctico multidisciplinario.

Bajo este modelo, los estudiantes trabajan en el diseño y ejecución de proyectos orientados a resolver necesidades reales, mientras fortalecen competencias técnicas y habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

Proyección internacional y formación en emprendimiento

La universidad fortalece su proyección global mediante alianzas estratégicas con instituciones internacionales de alto prestigio, entre ellas la red Babson Collaborative for Entrepreneurship Education de Babson College , reconocida mundialmente por su liderazgo en educación para el emprendimiento. Estas colaboraciones amplían las oportunidades de formación académica y profesional, al facilitar intercambios, proyectos conjuntos y experiencias educativas en otros países, enriqueciendo así el perfil global de los estudiantes y docentes.

La dimensión global de estas alianzas contribuye a fortalecer el perfil profesional del estudiantado y a brindar una visión integral del entorno tecnológico.

Alta empleabilidad y logros destacados

Los graduados de Fidélitas destacan por su capacidad para integrarse a equipos multidisciplinarios, aportar soluciones innovadoras y aplicar enfoques técnicos alineados con las necesidades actuales de la industria tecnológica. Su preparación les permite asumir retos complejos en entornos que avanzan a gran velocidad.

Uno de los casos más destacados es el del ingeniero Ariel Ramos, egresado y docente de la institución, cuyo equipo desarrolló una aplicación basada en inteligencia artificial presentada en Japón. El proyecto evidencia la capacidad de innovación y la proyección internacional del talento formado en Fidélitas.

Compromiso con la formación tecnológica del país

La combinación de infraestructura especializada, laboratorios de vanguardia, cuerpo docente con experiencia en la industria y oportunidades de crecimiento académico permite que U Fidélitas se consolide como un referente en educación superior en el ámbito tecnológico.

Su liderazgo, respaldado por el estudio de Ipsos, confirma el aporte de la institución en la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos de un entorno digital en constante evolución.