Fidélitas destaca como la Mejor Universidad privada en Ciencias de la Computación según estudio de Ipsos

La acelerada transformación digital demanda profesionales capaces de comprender la tecnología, anticipar tendencias y aplicar soluciones innovadoras en los distintos sectores productivos. En este contexto, la Universidad Fidélitas ha consolidado una propuesta académica que combina formación técnica, creatividad e innovación, orientada a preparar a los futuros líderes tecnológicos del país.

Por  Allison Solano Marchena
universidad fidélitas
El estudio de Ipsos refleje la capacidad de U Fidélitas de formar líderes que transforman la tecnología en soluciones reales para los desafíos del mundo digital. (Shutterstock/Shutterstock)







