Estudiante de U Fidélitas presentó en Chile innovador proyecto con inteligencia artificial para optimizar bases de datos

Ponencia internacional evidenció la calidad formativa de U Fidélitas

Durante una intervención de seis minutos, la estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de la Computación de U Fidélitas, Maricela Barrantes, presentó un modelo de machine learning desarrollado a partir del análisis de planes de ejecución reales de bases de datos, con el propósito de identificar cuellos de botella y optimizar automáticamente las consultas.

Constancia, talento y pasión por la tecnología: valores que definen a Maricela Barrantes.

Según explicó, “este proyecto surge de una necesidad concreta. En muchas organizaciones, las consultas no están bien optimizadas, lo cual reduce significativamente la eficiencia. Con esta solución es posible proponer mejoras técnicas automáticas y precisas”.

Esta iniciativa evidencia no solo un alto dominio técnico, sino también una comprensión profunda de las necesidades actuales del entorno empresarial.

Actualmente, la estudiante labora en una entidad financiera, donde afirma que los conocimientos adquiridos durante su formación en U Fidélitas han sido determinantes para su crecimiento profesional.

Formación de excelencia con impacto profesional

Barrantes destacó el acompañamiento constante por parte del cuerpo docente de U Fidélitas durante su proceso académico. “Los profesores siempre respondieron con claridad y compromiso. Su apoyo fue clave para lograr mis objetivos”, indicó.

Su experiencia también refleja el impacto transformador de una vocación descubierta casi por accidente. Originalmente interesada en la contabilidad, un giro inesperado la condujo al área de informática, donde encontró su verdadera pasión por la ingeniería en sistemas.

La innovación tecnológica desarrollada en U Fidélitas fortalece la formación aplicada en entornos reales.

Este desarrollo personal y profesional ha sido potenciado por el enfoque educativo de U Fidélitas, basado en la Metodología STEM y en el principio de “Aprender Haciendo”, una filosofía institucional que promueve el aprendizaje activo a través de la práctica, la resolución de problemas reales y la aplicación del conocimiento en entornos productivos. Esta combinación fortalece el pensamiento crítico, la creatividad y la empleabilidad de sus estudiantes.

Superar barreras desde una perspectiva STEMinist

Como mujer en el campo de la tecnología, Barrantes ha enfrentado diversos desafíos. Aunque no siempre se manifiestan de forma explícita, reconoce que existen barreras invisibles que pueden desmotivar a muchas mujeres.

“A veces no son cosas explícitas, pero sí se sienten. Comentarios como: no tiene las habilidades técnicas o el hecho de no tomarla en cuenta para ciertos proyectos... eso crea barreras invisibles. Y muchas se desmotivan”, comentó.

A pesar de estos obstáculos, encontró inspiración en figuras femeninas dentro del entorno académico. “Tuve profesoras que pasaron por situaciones difíciles, pero seguían ahí, con energía, enseñando con pasión. Las veía y pensaba: yo quiero ser como ellas. Me ayudaron a creer en mí”, agregó.

Su experiencia se alinea con los principios del movimiento Steminist de U Fidélitas, el cual impulsa la participación de las mujeres en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Para Barrantes, el mensaje es claro: “Hay campo, y hay campo de sobra para que las mujeres seamos líderes.”

Un orgullo para la comunidad universitaria

La participación de Barrantes en esta ponencia internacional representa no solo un logro académico, sino un testimonio del compromiso de U Fidélitas con la formación integral, el liderazgo, la equidad de género y la excelencia.

“Estar en Chile representando a mi universidad fue una experiencia inolvidable. Me sentí orgullosa de lo que he aprendido y de lo que puedo aportar”, concluyó.

Desde U Fidélitas se celebra la participación de estudiantes como Maricela Barrantes, quienes no solo destacan por su capacidad técnica, sino también por su liderazgo, compromiso y visión de futuro. Su historia constituye un testimonio inspirador de que, cuando se cree en uno mismo, se apuesta por la excelencia académica y se cuenta con el respaldo adecuado, no existen fronteras que no puedan ser superadas.